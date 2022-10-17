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17 октября, 09:06
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Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Об этом объявил мэр Сергей Собянин со ссылкой на информацию военного комиссара столицы.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр Москвы подчеркнул, что выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму горожан. Собянин пообещал, что власти будут заботиться о семьях мобилизованных и оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Александра Вишнякова

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