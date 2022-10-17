Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Об этом объявил мэр Сергей Собянин со ссылкой на информацию военного комиссара столицы.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр Москвы подчеркнул, что выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму горожан. Собянин пообещал, что власти будут заботиться о семьях мобилизованных и оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.