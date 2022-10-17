Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Об этом объявил мэр Сергей Собянин со ссылкой на информацию военного комиссара столицы.
"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр Москвы подчеркнул, что выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму горожан. Собянин пообещал, что власти будут заботиться о семьях мобилизованных и оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.
При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин