Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал незаконными облавы на призывников у метро, на трассах или в гостиницах. В подобных случаях депутат посоветовал обращаться в прокуратуру.

Хинштейн назвал незаконными облавы на призывников. Видео © LIFE

"Если вы просто идёте по улице и вас тормозят, на мой взгляд, это незаконно. <...> Я не сомневаюсь, что обращения об этом уже поступили, потому что эта тема находится в публичной плоскости, следовательно, её нельзя замолчать", — отметил Хинштейн в беседе с Лайфом.