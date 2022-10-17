Хинштейн назвал незаконными облавы на призывников
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал незаконными облавы на призывников у метро, на трассах или в гостиницах. В подобных случаях депутат посоветовал обращаться в прокуратуру.
Хинштейн назвал незаконными облавы на призывников. Видео © LIFE
"Если вы просто идёте по улице и вас тормозят, на мой взгляд, это незаконно. <...> Я не сомневаюсь, что обращения об этом уже поступили, потому что эта тема находится в публичной плоскости, следовательно, её нельзя замолчать", — отметил Хинштейн в беседе с Лайфом.
Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях злоупотреблений в связи с частичной мобилизацией в Москве. Правозащитник сообщил, что возле одной из станций метро "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь". На это сообщение отреагировал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор призвал разобраться со случаями "облав" на призывников. При этом военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг факты вручения повесток возле станций метро.
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