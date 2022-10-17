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17 октября, 07:48

В Керчи детсады, школы и колледжи эвакуировали из-за сообщений о минировании

Детские сады, школы, колледжи и суды Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам", — приводит его слова ТАСС.

Другие подробности пока не известны. На месте работают оперативные службы.

В Керчи из-за сообщений о "минировании" массово эвакуируют школы и больницы

В Керчи из-за сообщений о "минировании" массово эвакуируют школы и больницы

Ранее Лайф писал, что в ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию взрывов в детсадах. Как заметил один из задержанных, ему и другим диверсантам было необходимо заминировать мост, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

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VK / Администрация города Керчи

Артур Лапсаков

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