В Керчи детсады, школы и колледжи эвакуировали из-за сообщений о минировании

"Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам", — приводит его слова ТАСС.

Другие подробности пока не известны. На месте работают оперативные службы.

Ранее Лайф писал, что в ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию взрывов в детсадах. Как заметил один из задержанных, ему и другим диверсантам было необходимо заминировать мост, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.