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17 октября, 07:34

В Бурятии попытались сжечь военкомат

Неизвестные бросили два "коктейля Молотова" на крышу военкомата в Бурятии

Неизвестные попытались поджечь военкомат в селе Мухоршибирь в Бурятии, закинув на крышу две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло около четырёх часов утра. В итоге здание почти не пострадало, немного обгорели стены на площади двух квадратов. Сейчас поджигателя ищут, возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

В Нижнем Новгороде 16-летнюю девушку заставляли поджечь военкомат за кражу наркотиков

В Нижнем Новгороде 16-летнюю девушку заставляли поджечь военкомат за кражу наркотиков

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Щёлкове произошла вторая попытка поджечь военкомат. Злоумышленник бросил в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью, после чего один из кабинетов на первом этаже загорелся. Это же здание военного комиссариата подверглось нападению поджигателей в мае. Тогда были сожжены вещи, повреждены архивные документы и выбиты окна в помещении. Лайф также публиковал видео с моментом поджога военкомата.

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"МВД медиа"

Артур Лапсаков

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