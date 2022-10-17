В Бурятии попытались сжечь военкомат

Неизвестные попытались поджечь военкомат в селе Мухоршибирь в Бурятии, закинув на крышу две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Всё произошло около четырёх часов утра. В итоге здание почти не пострадало, немного обгорели стены на площади двух квадратов. Сейчас поджигателя ищут, возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Щёлкове произошла вторая попытка поджечь военкомат. Злоумышленник бросил в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью, после чего один из кабинетов на первом этаже загорелся. Это же здание военного комиссариата подверглось нападению поджигателей в мае. Тогда были сожжены вещи, повреждены архивные документы и выбиты окна в помещении. Лайф также публиковал видео с моментом поджога военкомата.