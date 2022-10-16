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16 октября, 10:18

В подмосковном Щёлкове вновь подожгли военкомат

Неизвестный совершил поджог военкомата на улице Центральной в подмосковном Щёлкове. Как сообщает kp.ru, всё случилось в ночь на 16 октября. Злоумышленник бросил в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью, после чего один из кабинетов на первом этаже загорелся.

  • Кадры с места пожара в военкомате в Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ
    Кадры с места пожара в военкомате в Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ
  • Кадры с места пожара в военкомате в Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ
    Кадры с места пожара в военкомате в Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ
  • Кадры с места пожара в военкомате Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ
    Кадры с места пожара в военкомате Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ

Кадры с места пожара в военкомате в Щёлкове. Фото © VK / Типичное Щёлково | ТЩ

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Спасатели узнали о случившемся в 1:33, через полчаса они локализовали пожар, а в 2:50 — ликвидировали. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Всего было привлечено 12 человек и три единицы техники. Отметим, что данный военкомат закреплён за округами Щёлково, Фрязино, Звёздный городок и Лосино-Петровский. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся случаев поджогов

Лайф напоминает, что ранее тот же военкомат подвергся нападению поджигателей в мае. Тогда были сожжены вещи, повреждены архивные документы и выбиты окна в помещении. Лайф также публиковал видео с моментом поджога военкомата в подмосковном Щёлкове.

Обложка ©

VK / Типичное Щёлково | ТЩ

Никита Осипов

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