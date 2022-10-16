В подмосковном Щёлкове вновь подожгли военкомат

Неизвестный совершил поджог военкомата на улице Центральной в подмосковном Щёлкове. Как сообщает kp.ru, всё случилось в ночь на 16 октября. Злоумышленник бросил в окно учреждения бутылку с зажигательной смесью, после чего один из кабинетов на первом этаже загорелся.







Спасатели узнали о случившемся в 1:33, через полчаса они локализовали пожар, а в 2:50 — ликвидировали. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Всего было привлечено 12 человек и три единицы техники. Отметим, что данный военкомат закреплён за округами Щёлково, Фрязино, Звёздный городок и Лосино-Петровский. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося.