Умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов

На 89-м году жизни умер публицист, один из создателей российского телевидения, член Союза журналистов Москвы Олег Попцов. Печальную новость сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Ему было 88 лет. Царствие небесное", — написал он в телеграм-канале.

В 1990 году уроженец Ленинграда Олег Попцов стал отцом-основателем и первым председателем ВГТРК. С 2000 года он занимал должность директора "ТВ Центр". Также Попцов является автором около 20 романов, повестей и сказок. Среди них наиболее известен цикл о российской власти — "Хроника времён "царя Бориса" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).