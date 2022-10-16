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16 октября, 10:11

Умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов

<p>Олег Попцов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vladivostok1978" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Popovrtr</a></p>

Олег Попцов. Обложка © Telegram / Popovrtr

На 89-м году жизни умер публицист, один из создателей российского телевидения, член Союза журналистов Москвы Олег Попцов. Печальную новость сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Ему было 88 лет. Царствие небесное", — написал он в телеграм-канале.

В 1990 году уроженец Ленинграда Олег Попцов стал отцом-основателем и первым председателем ВГТРК. С 2000 года он занимал должность директора "ТВ Центр". Также Попцов является автором около 20 романов, повестей и сказок. Среди них наиболее известен цикл о российской власти — "Хроника времён "царя Бориса" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).

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Наталья Исакова
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