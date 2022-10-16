Умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов
Олег Попцов. Обложка © Telegram / Popovrtr
На 89-м году жизни умер публицист, один из создателей российского телевидения, член Союза журналистов Москвы Олег Попцов. Печальную новость сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.
"Умер Олег Максимович Попцов. Ему было 88 лет. Царствие небесное", — написал он в телеграм-канале.
В 1990 году уроженец Ленинграда Олег Попцов стал отцом-основателем и первым председателем ВГТРК. С 2000 года он занимал должность директора "ТВ Центр". Также Попцов является автором около 20 романов, повестей и сказок. Среди них наиболее известен цикл о российской власти — "Хроника времён "царя Бориса" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).
Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).