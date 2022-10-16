Палочки вверх, Хогвартс: Фанаты поттерианы почтили память актёра, сыгравшего Хагрида

Фанаты серии фильмов "Гарри Поттер" почтили память актёра Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида. Посетители парка развлечений Universal Orlando подняли "волшебные палочки", как это принято в мире поттерианы.

Фанаты "Гарри Поттера" почтили память Робби Колтрейна. Видео © Twitter/EiProfeta

"Мы поднимаем палочки и отдаём дань уважения этому невероятно талантливому актёру, который подарил нам столько тепла и смеха в роли любимого Рубеуса Хагрида. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Увидимся на следующем уроке", — говорится в сообщении парка.

В Universal Orlando есть отдельный тематический парк по серии фильмов о Гарри Поттере. В частности, там существует фирменный аттракцион Хагрида — мотоциклетное приключение с волшебными существами. Посетители могут прокатиться на транспортном средстве, похожем на то, которое было у самого персонажа.