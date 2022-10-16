ПФР напомнил, какие выплаты положены отцам в РФ

Мужчина в РФ имеет право на получение сертификата материнского (семейного) капитала, если он является единственным усыновителем первого или второго ребёнка, напомнили в Пенсионном фонде Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении ПФР в телеграм-канале.

"Мужчина имеет право на получение сертификата МСК, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребёнка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения её родительских прав", — сказано в сообщении.

В ПФР в честь Дня отца, который отмечается сегодня, напомнили и о других выплатах. Так, российские мужчины могут получить единовременное пособие при рождении ребёнка. Право на него в данном случае имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может получить выплаты при смерти матери или лишении её родительских прав.

Кроме того, отцам может быть назначено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Причём оно тоже выдаётся при соблюдении ряда условий. Так, льгота доступна, если отец не работает, а мать лишена родительских прав или ограничена в них, умерла, признана недееспособной, отбывает наказание в местах лишения свободы или отказывается от воспитания детей.

Также российские мужчины могут получить пособие на ребёнка от 8 до 17 лет, досрочную пенсию, доплату за иждивенца и ежемесячную выплату по уходу. Причём размер последней составляет 10 000 рублей, отметили в ПФР.