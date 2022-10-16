Житель Новосибирска выстрелил из люка авто по просьбе друзей, теперь его ищет полиция
В Новосибирске водитель открыл стрельбу из люка автомобиля во время движения
Житель Новосибирска прямо во время движения по просьбе друзей открыл стрельбу из люка автомобиля. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
"По факту выявленной записи в социальных сетях в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности, изображённые на видео, и все обстоятельства", — говорится в сообщении.
В Сети распространилось видео инцидента, на котором водитель машины держит в руках карабин или автомат, а приятели просят его "шмальнуть разочек". Мужчина не отказывает и стреляет. Как сообщают СМИ, после выстрела крышка ствольной коробки отлетела в лоб пассажиру, который снимал происходящее.
Ранее сообщалось, что житель Омска открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил человека. Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях. По их словам, между мужчинами возник конфликт, а потом один из них выстрелил около шести раз.
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