Командир "Ахмата" оценил ежедневные потери ВСУ

Каждый день Вооружённые силы Украины теряют порядка 500 человек личного состава. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".

"Если взять общую часть линии протяжённости фронта на 100 километров, то действительно они, получается, даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении", — отметил он.

Однако, продолжил командир, если говорить о всей линии фронта, то в день украинские войска теряют до 500 человек. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ массово бросают тела погибших украинских военных. По его мнению, это делается для того, чтобы в Незалежной не догадывались, как много военнослужащих погибает ежедневно.