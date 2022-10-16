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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 10:13
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Командир "Ахмата" оценил ежедневные потери ВСУ

Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ ежедневно теряют около 500 военных

Каждый день Вооружённые силы Украины теряют порядка 500 человек личного состава. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".

"Если взять общую часть линии протяжённости фронта на 100 километров, то действительно они, получается, даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении", — отметил он.

Однако, продолжил командир, если говорить о всей линии фронта, то в день украинские войска теряют до 500 человек. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ массово бросают тела погибших украинских военных. По его мнению, это делается для того, чтобы в Незалежной не догадывались, как много военнослужащих погибает ежедневно.

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Ранее Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат. Они пройдут три уровня подготовки: общую тренировку, обучение конкретным навыкам и использование предоставленной Украине техники.

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Евгения Колесникова
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