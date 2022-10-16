В Нижнем Новгороде 16-летнюю девушку заставляли поджечь военкомат за кражу наркотиков
В Нижнем Новгороде неизвестные пытались заставить 16-летнюю девушку поджечь военкомат в качестве отработки за украденные наркотики. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, несовершеннолетняя "работала" закладчицей и в определённый момент решила украсть партию веществ на 40 тысяч рублей. Она не стала развозить товар по точкам, а распорядилась им по собственному усмотрению. Куратор незаконной деятельности под ником Zaqwer стал угрожать девушке расправой и требовал деньги, но получил отказ. Тогда он начал заставлять её отработать долг путём поджога военкомата Канавинского района.
Чтобы подготовить несовершеннолетнюю к преступлению, дилер свёл её с двумя четверокурсниками филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Они должны были научить закладчицу готовить коктейли Молотова и рассказать, как незаметно проникнуть на объект и покинуть его.
В итоге девушка сдала молодых людей полиции, их задержали. Злоумышленникам грозит ответственность по уголовному делу за подготовку теракта. Среди подозреваемых также куратор девушки Zaqwer, сейчас его ищут.
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Ранее Лайф сообщал о том, что в связи с участившимися нападениями на российские военкоматы было решено усилить их охрану. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что теперь здания будут охранять сотрудники Росгвардии.
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