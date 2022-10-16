В Нижнем Новгороде 16-летнюю девушку заставляли поджечь военкомат за кражу наркотиков

В Нижнем Новгороде неизвестные пытались заставить 16-летнюю девушку поджечь военкомат в качестве отработки за украденные наркотики. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, несовершеннолетняя "работала" закладчицей и в определённый момент решила украсть партию веществ на 40 тысяч рублей. Она не стала развозить товар по точкам, а распорядилась им по собственному усмотрению. Куратор незаконной деятельности под ником Zaqwer стал угрожать девушке расправой и требовал деньги, но получил отказ. Тогда он начал заставлять её отработать долг путём поджога военкомата Канавинского района.

Чтобы подготовить несовершеннолетнюю к преступлению, дилер свёл её с двумя четверокурсниками филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Они должны были научить закладчицу готовить коктейли Молотова и рассказать, как незаметно проникнуть на объект и покинуть его.

В итоге девушка сдала молодых людей полиции, их задержали. Злоумышленникам грозит ответственность по уголовному делу за подготовку теракта. Среди подозреваемых также куратор девушки Zaqwer, сейчас его ищут.