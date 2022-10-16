Захарова: Заявление спецпредставителя ООН о виагре для ВС РФ выходит за грань разумного

Слова специального представителя генсека Организации Объединённых Наций по вопросам сексуального насилия во время конфликтов Прамилы Паттен, которая обвинила российских военных в использовании виагры для изнасилования мирных жителей на Украине, выходят за грань разумного. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьёзно. Её слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий", — подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, Паттен не скрывает, что в своих высказываниях учитывает лишь данные не признаваемой РФ "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по её же заявлениям, трудно проверить. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что этот случай относится к разряду "хайли лайкли", однако теперь — на уровне извращённой фантазии.

Кроме того, дипломат заявила, что подобные слова напоминают о лживых сообщениях об изнасилованиях уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая призналась, что факты зачастую придумывала и выдавала их за правду, чтобы получить финансирование со стороны Запада. Захарова напомнила, что за свои действия Денисова была уволена.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в 2011 году в поддержку намерений по ликвидации Ливии агентство Reuters сообщало, что лояльные Муаммару Каддафи военные занимаются насилием и для этого им нужна виагра. По мнению Захаровой, западные страны опять пользуются теми же способами в гибридной войне.