В Брянской области опровергли гибель уроженцев региона на полигоне под Белгородом

Среди погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, областной военком постоянно держит связь с теми частями, куда отправили призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

"Вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами", — подчеркнул Богомаз в телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области.