В Брянской области опровергли гибель уроженцев региона на полигоне под Белгородом
Богомаз: Среди погибших на полигоне под Белгородом не было брянских мобилизованных
Среди погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. По его словам, областной военком постоянно держит связь с теми частями, куда отправили призванных в рамках частичной мобилизации граждан.
"Вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами", — подчеркнул Богомаз в телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области.
Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября произошло ЧП. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
Telegram / Минобороны России