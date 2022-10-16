"Зенит" продолжил цепочку побед, разгромив "Пари НН"

Таким образом, петербургский клуб на данный момент является единственным из участников чемпионата, кто проходит в течение турнира без проигрышей. "Зенит" находится на первой строчке в таблице РПЛ с 33 очками. Тем временем "Пари Нижний Новгород" — на 11-й позиции с 13 очками. Добавим, что 24 октября игроки из Северной столицы будут соревноваться с "Сочи", а за два дня до этого "Пари НН" поборется с "Краснодаром".