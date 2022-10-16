В Коми ввели режим ЧС муниципального уровня из-за разлива 100 кубометров нефти

Из-за разлива нефти в Княжпогостском районе Республики Коми власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям.

В субботу произошла авария на участке магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль, эксплуатируемого АО "Транснефть – Север". Из-за разрыва трубы вылилось порядка 100 кубометров нефти. По данным властей, угрозы жизни и здоровью населения нет.

По словам главы республики, разлив произошёл на грунт и частично попал в болота, которые не имеют выхода ни в ручьи, ни в реку. Поэтому питьевым источникам и населению ничего не угрожает.

"На сегодняшний момент все вопросы ремонта, все вопросы откачки, обваловки места утечки нефти произведены, сейчас задействованы 100 единиц техники и 130 человек персонала", — отметил Владимир Уйба.

По его словам, несмотря на отсутствие угрозы для жителей, из-за аварии всё равно ввели муниципальный уровень ЧС.

"Решение такое я принял для того, чтобы именно здесь, на территории, локализовать работы по нераспространению этой утечки", — уточнил Уйба.

Глава республики заявил, что участок трубопровода восстановят к концу следующей недели. К этому же сроку вывезут весь повреждённый грунт и откачают нефть.