В Коми ввели режим ЧС муниципального уровня из-за разлива 100 кубометров нефти
Последствия разлива нефти в Коми. Обложка © Telegram / Владимир Уйба
Из-за разлива нефти в Княжпогостском районе Республики Коми власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям.
В субботу произошла авария на участке магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль, эксплуатируемого АО "Транснефть – Север". Из-за разрыва трубы вылилось порядка 100 кубометров нефти. По данным властей, угрозы жизни и здоровью населения нет.
По словам главы республики, разлив произошёл на грунт и частично попал в болота, которые не имеют выхода ни в ручьи, ни в реку. Поэтому питьевым источникам и населению ничего не угрожает.
"На сегодняшний момент все вопросы ремонта, все вопросы откачки, обваловки места утечки нефти произведены, сейчас задействованы 100 единиц техники и 130 человек персонала", — отметил Владимир Уйба.
По его словам, несмотря на отсутствие угрозы для жителей, из-за аварии всё равно ввели муниципальный уровень ЧС.
"Решение такое я принял для того, чтобы именно здесь, на территории, локализовать работы по нераспространению этой утечки", — уточнил Уйба.
Глава республики заявил, что участок трубопровода восстановят к концу следующей недели. К этому же сроку вывезут весь повреждённый грунт и откачают нефть.
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