Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил орденом Дружбы ДНР министра культуры Чечни Айшат Кадырову. Столь высокая награда была вручена в ходе её поездки в Донецк.

Пушилин обратил внимание, что министр уделяет много внимания защите прав человека, а также помогает с организацией мероприятий, которые направлены на подъём боевого духа участников спецоперации. Кадырова, как указал врио главы ДНР, "поддерживает их искусством, словом и молитвой".

"Несомненно, её (Айшат Кадырову. — Прим. Лайфа) отличает доброе и смелое сердце, которое привело в Донецк в столь небезопасное время", — отметил Пушилин в телеграм-канале.