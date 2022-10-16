Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы ДНР
Айшат Кадырова и Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Д.В. Пушилин
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил орденом Дружбы ДНР министра культуры Чечни Айшат Кадырову. Столь высокая награда была вручена в ходе её поездки в Донецк.
Пушилин обратил внимание, что министр уделяет много внимания защите прав человека, а также помогает с организацией мероприятий, которые направлены на подъём боевого духа участников спецоперации. Кадырова, как указал врио главы ДНР, "поддерживает их искусством, словом и молитвой".
"Несомненно, её (Айшат Кадырову. — Прим. Лайфа) отличает доброе и смелое сердце, которое привело в Донецк в столь небезопасное время", — отметил Пушилин в телеграм-канале.
Ранее Пушилин, встречаясь с представителями Чечни в Донецке, сообщил о награждении чеченского лидера Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР. Также на встрече был зачитан указ главы Чечни о награждении Пушилина орденом Кадырова "за личные заслуги в деле сохранения мира, укрепление российской государственности, значительный вклад в развитие отношений" двух республик.