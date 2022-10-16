В Запорожье заявили, что Киев сменил план по захвату АЭС

Вооружённые силы Украины сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции. Они выбрали западную часть Каховского водохранилища для форсирования Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Осознав всю бесперспективность своих попыток, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной частях [Каховского] водохранилища вниз по Днепру", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов напомнил, что раньше ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр с северной и северно-восточной частей Каховского водохранилища, со стороны Никополя и Марганца в Днепропетровской области, а также села Беленького в Запорожье. Но теперь украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области. По словам Рогова, там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.