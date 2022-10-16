ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 15:00
9370

В Запорожье заявили, что Киев сменил план по захвату АЭС

Рогов: Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра

Вооружённые силы Украины сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции. Они выбрали западную часть Каховского водохранилища для форсирования Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Осознав всю бесперспективность своих попыток, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной частях [Каховского] водохранилища вниз по Днепру", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов напомнил, что раньше ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр с северной и северно-восточной частей Каховского водохранилища, со стороны Никополя и Марганца в Днепропетровской области, а также села Беленького в Запорожье. Но теперь украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области. По словам Рогова, там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.

Российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе Запорожской АЭС. Попытка осуществлялась в ночь с 13 на 14 октября, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

BannerImage

ТАСС / ар / Evgeniy Maloletka

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar