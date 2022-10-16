В Сербии заявили, что физическое существование страны зависит от России

Сербия существует только благодаря дружеским отношениям с Россией. Такое заявление сделал сербский министр внутренних дел Александр Вулин.

"Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии", — сказал он в интервью изданию "Вечерние новости".

Вулин напомнил, что Евросоюз продолжает призывать Белград к введению антироссийских санкций и признанию Косова. Подобные требования, по мнению главы сербского МВД, лишний раз демонстрируют, что европейские политики не хотят видеть Сербию в составе ЕС. Вулин подчеркнул, что будущее страны состоит в хороших отношениях с РФ, Китаем и странами, которые принимают Белград "без шантажа и условий".