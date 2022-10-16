В Сербии заявили, что физическое существование страны зависит от России
Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна исчезнет без дружбы с Россией
Сербия существует только благодаря дружеским отношениям с Россией. Такое заявление сделал сербский министр внутренних дел Александр Вулин.
"Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии", — сказал он в интервью изданию "Вечерние новости".
Вулин напомнил, что Евросоюз продолжает призывать Белград к введению антироссийских санкций и признанию Косова. Подобные требования, по мнению главы сербского МВД, лишний раз демонстрируют, что европейские политики не хотят видеть Сербию в составе ЕС. Вулин подчеркнул, что будущее страны состоит в хороших отношениях с РФ, Китаем и странами, которые принимают Белград "без шантажа и условий".
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что Белград не будет вводить антироссийские санкции до тех пор, пока может выдерживать давление ЕС. Однако консенсуса по этому поводу на данный момент у властей ещё нет, добавил он. Вучич подчеркнул, что в вопросе перемены политики Сербии лично он действует осторожно.
Wikipedia / Ministry of Defence of Serbia