В США признали "агрессивность" действий для поддержки протестующих в Иране

Соединённые Штаты предпринимают агрессивные действия, направленные на поддержку протестующих в Иране. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства", — сказал он.

Власти Ирана, продолжил Салливан, применяют репрессии в отношении протестующих, а также избивают их и убивают. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что США рассматривают, какие меры принять дополнительно. Так, на этой неделе Салливан провёл встречу с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, чтобы поддержать протестующих внутри неё.