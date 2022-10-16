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16 октября, 14:49

В США признали "агрессивность" действий для поддержки протестующих в Иране

Соединённые Штаты предпринимают агрессивные действия, направленные на поддержку протестующих в Иране. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства", — сказал он.

Власти Ирана, продолжил Салливан, применяют репрессии в отношении протестующих, а также избивают их и убивают. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что США рассматривают, какие меры принять дополнительно. Так, на этой неделе Салливан провёл встречу с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, чтобы поддержать протестующих внутри неё.

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Ранее в Иране заявили, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии. Такое мнение выдвинул президент страны Ибрахим Раиси. По его словам, Иран осуждает экономический терроризм и борется с ним.

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TACC / ZUMA

Светлана Оперук

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