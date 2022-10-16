Российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 40 украинских бойцов на Запорожском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в районе населённого пункта Времевка (ДНР) российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Нескучное (ДНР)", — сказал он в ходе брифинга.

В конечном итоге, по словам генерал-лейтенанта, были ликвидированы свыше 40 военнослужащих ВСУ, один танк и три боевых машины пехоты противника.