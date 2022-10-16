Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, на Херсонщине и в Запорожье

Российские силовики уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено три пункта управления в районах населённых пунктов Коровий Яр, Никифоровка в Донецкой Народной Республике, Новоосиново в Харьковской области", — сказал он.

Также поражено 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе, добавил Конашенков. По словам генерал-лейтенанта, пять складов боеприпасов было уничтожено в районах населённых пунктов Давыдов Брод в Херсонской области, Шандриголово в ДНР и на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.