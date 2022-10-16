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16 октября, 11:16

Ревнивый самарец угнал и продал авто соперника, пока тот развлекался с его возлюбленной

Житель Самарской области угнал и продал машину соперника-таксиста, пока тот развлекался с его возлюбленной. Достойная экранизации история произошла в посёлке Стройкерамика, сообщается на сайте "МВД медиа".

Сотрудники правоохранительных органов установили, что похищенный и сопровождающий его автомобили доехали до села Подъём-Михайловка, откуда транспортное средство забрал эвакуатор и перевёз в одну из соседних республик. К слову, угнанная машина даже не принадлежит любовнику женщины, поскольку тот взял её в аренду, чтобы таксовать. Вычислив данные водителя, который сопровождал авто, оперативники допросили его, после чего задержали "продавца". Он признал вину в совершении преступления и пояснил, что мотивом стала ревность.

"Версия подозреваемого выглядит так: он пришёл в квартиру своей дамы сердца и застал там её любовника. Пока тот находился в ванной комнате, злоумышленник похитил из кармана его куртки ключи от автомобиля, по телефону созвонился со знакомым и, не ставя его в известность о противоправности деяния, продал ему автомобиль соперника за 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении оперативников.

В конечном счёте в отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", на время следствия автоугонщик находится под домашним арестом. К слову, полицейские также установили, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Розыск транспортного средства в настоящее время продолжается.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Хабаровска угнал микроавтобус работодателя и совершил два ДТП. Автомобиль ему якобы понадобился, чтобы отвезти по делам супругу. При этом мужчина признался, что заведомо знал, чья это машина, но пошёл на преступление.

Обложка ©

"МВД медиа"

Наталья Исакова

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