Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза РФ в ближайшие дни. Об этом в телеграм-канале заявил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.

"Президент в ближайшие дни проведёт совещание с членами Совета безопасности России", — написал он, не уточнив дату мероприятия.