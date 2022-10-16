Путин проведёт совещание с членами Совбеза РФ в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза РФ в ближайшие дни. Об этом в телеграм-канале заявил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.
"Президент в ближайшие дни проведёт совещание с членами Совета безопасности России", — написал он, не уточнив дату мероприятия.
Лайф напоминает, что прошлое заседание Совета безопасности прошло 10 октября. На нём Путин, в частности, заявил о трёх терактах Киева против Курской АЭС.
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