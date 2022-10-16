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16 октября, 11:06

МВД опровергло слухи о поднятии по тревоге личного состава белгородского УМВД

Работа управления МВД России по Белгородской области продолжается в штатном режиме. Информация о том, что личный состав был поднят по тревоге, не соответствует действительности. Об этом заявили в ведомстве.

"Опубликованная в ряде СМИ и телеграм-каналов информация, что личный состав УМВД России по Белгородской области поднят по тревоге, не соответствует действительности. На данный момент управление работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-центре МВД России агентству ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал о том, что губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстреле и добавил, что начал объезжать территорию города и Белгородского района. По предварительным данным, в результате ударов есть трое раненых.

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Сайт "МВД Медиа"

Илья Суриков

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