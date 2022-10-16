МВД опровергло слухи о поднятии по тревоге личного состава белгородского УМВД

Работа управления МВД России по Белгородской области продолжается в штатном режиме. Информация о том, что личный состав был поднят по тревоге, не соответствует действительности. Об этом заявили в ведомстве.

"Опубликованная в ряде СМИ и телеграм-каналов информация, что личный состав УМВД России по Белгородской области поднят по тревоге, не соответствует действительности. На данный момент управление работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-центре МВД России агентству ТАСС.