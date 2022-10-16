Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом на горной трассе в Сербии

Один человек погиб при съезде микроавтобуса с горной трассы в Сербии. По данным агентства Tanjug, всё произошло рядом с городом Валево на западе страны. Всего в салоне было 18 пассажиров.

"В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9:45 (10:45 мск) перевернулся микроавтобус с пассажирами из посёлка Осечина и упал, сообщили в полиции. Согласно первоначальной информации, в нём было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Как сообщают "Вечерние новости", водитель автобуса не поставил на ручной тормоз стоящее транспортное средство, в результате чего оно скатилось с трассы. А Najnovije vestii уточняет, что машина, предварительно, перевернулась, когда мужчина вышел из микроавтобуса, чтобы спросить у охранника, может ли он переправить его на другую сторону дамбы.

В салоне в основном были пенсионеры из Осечина, направлявшиеся в однодневную поездку. По предварительным данным, жертвой ДТП оказалась женщина.