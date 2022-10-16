Синоптик предупредил москвичей о приходе глубокой осени
Синоптик Тишковец: Со вторника Москва начнёт погружаться в глубокую осень
Во вторник на предстоящей неделе в Москве будет ветрено и выпадет почти пятая часть месячной нормы осадков. Столица начнёт постепенно погружаться в глубокую осень. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Воскресенье в Москве станет финальным днём золотой осени, а предстоящая неделя пройдёт под знаком постепенного погружения в глубокую осень, которая, как правило, длится до 28 октября, после чего наступит предзимье", — рассказал Тишковец РИА "Новости".
По словам эксперта, во вторник максимальная температура днём будет на уровне 7–12 градусов тепла, а также начнутся интенсивные дожди. Предполагается, что за вторую половину дня выпадет 10–12 миллиметров осадков, или почти пятая часть месячной нормы.
В среду дожди будут не такими интенсивными, но в ночь на четверг возможны ливень и похолодание — до 3–8 градусов тепла в течение суток. А вот к концу недели в Москву придёт скандинавский антициклон. Это значит, что будет солнечно и сухо, но уже довольно прохладно. По ночам возможны заморозки до 2–3 градусов ниже нуля, отметил Тишковец.
Ранее Лайф сообщал о том, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Забайкальском крае, Амурской области сильный ветер. В столичном регионе может ухудшиться качество воздуха в выходные, а в регионах Центрального Черноземья в ночь на 15 октября ожидаются заморозки.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин