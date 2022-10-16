Синоптик предупредил москвичей о приходе глубокой осени

Во вторник на предстоящей неделе в Москве будет ветрено и выпадет почти пятая часть месячной нормы осадков. Столица начнёт постепенно погружаться в глубокую осень. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Воскресенье в Москве станет финальным днём золотой осени, а предстоящая неделя пройдёт под знаком постепенного погружения в глубокую осень, которая, как правило, длится до 28 октября, после чего наступит предзимье", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

По словам эксперта, во вторник максимальная температура днём будет на уровне 7–12 градусов тепла, а также начнутся интенсивные дожди. Предполагается, что за вторую половину дня выпадет 10–12 миллиметров осадков, или почти пятая часть месячной нормы.

В среду дожди будут не такими интенсивными, но в ночь на четверг возможны ливень и похолодание — до 3–8 градусов тепла в течение суток. А вот к концу недели в Москву придёт скандинавский антициклон. Это значит, что будет солнечно и сухо, но уже довольно прохладно. По ночам возможны заморозки до 2–3 градусов ниже нуля, отметил Тишковец.