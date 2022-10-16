Развёрнутые в Белгородской области системы ПВО побили рекорд по дальности поражения

Развёрнутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) побили мировой рекорд по дальности поражения воздушных целей. Об этом сообщает журнал Military Watch.

Согласно информации издания, рекорд был зафиксирован во время ликвидации украинских Су-27 и Су-24. Оба самолёта двигались на малой высоте, сначала они поднимались для запуска ракет, а потом снова опускались, прежде чем были поражены российскими зенитно-ракетными батареями, в частности системами С-300В4.

"Система ПВО нейтрализовала оба самолёта на предельной дальности 217 километров", — подчёркивает автор статьи.

По данным журналистов, до этого максимальная дальность поражения воздушных целей была зафиксирована в марте, когда зенитно-ракетный комплекс С-400 сбил украинский Су-27 на расстоянии порядка 150 километров.