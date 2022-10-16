Мурашко раскрыл статистику смертности от внезапной остановки сердца
Мурашко: От внезапной остановки сердца в России каждый год умирает до 250 тысяч человек
От внезапной остановки сердца в России ежегодно погибает до 250 тысяч человек. Об этом в приветствии участникам флешмоба "Дети спасают жизни!" заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, гражданам важно знать основы оперативного восстановления и поддержания сердечной деятельности. Это нужно, чтобы вовремя оказать помощь в случае необходимости.
"В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца", — сказал Мурашко.
Несмотря на то что государство тщательно готовит квалифицированные медицинские кадры, медработники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, отметил министр. Когда счёт идёт на секунды, может потребоваться помощь окружающих.
Он считает, что умение провести простой комплекс мероприятий по восстановлению сердечной деятельности — это первостепенная задача для обеспечения непрерывности "цепи выживания". Мурашко добавил, что обучение этому школьников старше 12 лет позволит сохранить многим жизнь.
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