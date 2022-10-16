Учёные в Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина
Yeni Şafak: В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина
Учёные турецкого университета уже разработали проект газового хаба в стране, который мог бы позволить транспортировать до 75 миллиардов кубометров топлива в год. Как пишет газета Yeni Şafak, он стал актуальным после того, как подобную идею озвучил российский президент Владимир Путин.
Диссертация под названием "Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности" была подготовлена представителями инженерного факультета Университета Гюмюшхане за три месяца до выступления лидера РФ. Как заметил заведующий кафедрой геофизической инженерии Нафиз Маден, проект был разработан не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований.
"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода", — сказал учёный.
Газ планируется распределять в Европу через Фракию по трём маршрутам: по северной, южной и средней ветвям. Северная пойдёт в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию, южная — в Италию, а средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию. Это позволит Турции стать центральной, а не транзитной страной, добавил Маден.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Он подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эрдоган позитивно воспринял эту идею.