Учёные в Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

Учёные турецкого университета уже разработали проект газового хаба в стране, который мог бы позволить транспортировать до 75 миллиардов кубометров топлива в год. Как пишет газета Yeni Şafak, он стал актуальным после того, как подобную идею озвучил российский президент Владимир Путин.

Диссертация под названием "Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности" была подготовлена представителями инженерного факультета Университета Гюмюшхане за три месяца до выступления лидера РФ. Как заметил заведующий кафедрой геофизической инженерии Нафиз Маден, проект был разработан не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований.

"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода", — сказал учёный.

Газ планируется распределять в Европу через Фракию по трём маршрутам: по северной, южной и средней ветвям. Северная пойдёт в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию, южная — в Италию, а средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию. Это позволит Турции стать центральной, а не транзитной страной, добавил Маден.