В Киеве слышны взрывы

Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах в Киеве. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны.

Других подробностей пока не приводится. Также местные СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области. Ранее в Киеве третий раз за день объявляли воздушную тревогу, жителей попросили оставаться в укрытиях. О каких-либо прилётах и ударах пока не сообщалось. Спустя некоторое время власти объявили отбой воздушной тревоги, сообщает телеграм-канал "Политика страны".