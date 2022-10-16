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16 октября, 10:47
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В Киеве слышны взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах в Киеве. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны.

Других подробностей пока не приводится. Также местные СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области. Ранее в Киеве третий раз за день объявляли воздушную тревогу, жителей попросили оставаться в укрытиях. О каких-либо прилётах и ударах пока не сообщалось. Спустя некоторое время власти объявили отбой воздушной тревоги, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Тем временем в Белгородской области также неспокойно. По данным телеграм-канала SHOT, сегодня уже прозвучало около восьми взрывов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи. Он также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин".

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ТАСС / OLEG PETRASYUK

Наталья Исакова

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