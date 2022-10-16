В Киеве слышны взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают о взрывах в Киеве. По предварительным данным, там работает система противовоздушной обороны.
Других подробностей пока не приводится. Также местные СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области. Ранее в Киеве третий раз за день объявляли воздушную тревогу, жителей попросили оставаться в укрытиях. О каких-либо прилётах и ударах пока не сообщалось. Спустя некоторое время власти объявили отбой воздушной тревоги, сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Тем временем в Белгородской области также неспокойно. По данным телеграм-канала SHOT, сегодня уже прозвучало около восьми взрывов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи. Он также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин".
ТАСС / OLEG PETRASYUK