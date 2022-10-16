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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 14:01

США собрались защищать Швецию, пока та вступает в НАТО

SVT: США обеспечат защиту границ Швеции в период вступления страны в НАТО

Соединённые Штаты Америки и Швеция подписали соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО. Об этом сообщает телеканал SVT.

Как указал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, ещё никогда сотрудничество между Вашингтоном и Стокгольмом не было столь важным и Соединённые Штаты полностью готовы к защите Швеции.

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Документ предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в неопределённый и сложный период подачи заявки на членство Швеции в альянсе.

"Быть хорошим другом США это хорошо, когда речь идёт о войне", — заявил командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.

Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала боевых действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех государств, входящих в него. Против выступает Турция. В Хельсинки ранее сообщили, что уже в октябре делегации Швеции и Финляндии обсудят с Анкарой возможность своего вступления в НАТО.

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Twitter / U.S. Army

Артур Лапсаков
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