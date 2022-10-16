США собрались защищать Швецию, пока та вступает в НАТО

Соединённые Штаты Америки и Швеция подписали соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО. Об этом сообщает телеканал SVT.

Как указал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, ещё никогда сотрудничество между Вашингтоном и Стокгольмом не было столь важным и Соединённые Штаты полностью готовы к защите Швеции.

Документ предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в неопределённый и сложный период подачи заявки на членство Швеции в альянсе.