США собрались защищать Швецию, пока та вступает в НАТО
SVT: США обеспечат защиту границ Швеции в период вступления страны в НАТО
Соединённые Штаты Америки и Швеция подписали соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО. Об этом сообщает телеканал SVT.
Как указал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, ещё никогда сотрудничество между Вашингтоном и Стокгольмом не было столь важным и Соединённые Штаты полностью готовы к защите Швеции.
Документ предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в неопределённый и сложный период подачи заявки на членство Швеции в альянсе.
"Быть хорошим другом США — это хорошо, когда речь идёт о войне", — заявил командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.
Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала боевых действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех государств, входящих в него. Против выступает Турция. В Хельсинки ранее сообщили, что уже в октябре делегации Швеции и Финляндии обсудят с Анкарой возможность своего вступления в НАТО.
Twitter / U.S. Army