Патриарх Кирилл заявил о нежизнеспособности Запада

Храмы в США и других странах закрываются и перепрофилируются, а это говорит о нежизнеспособности и упадке цивилизации Запада. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске.

"[На Западе] храмы закрываются, перепрофилируются. <...> Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке. Если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — приводит его слова РИА "Новости".