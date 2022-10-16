Патриарх Кирилл заявил о нежизнеспособности Запада
Патриарх Кирилл: Закрытие храмов на Западе говорит о его упадке и нежизнеспособности
Храмы в США и других странах закрываются и перепрофилируются, а это говорит о нежизнеспособности и упадке цивилизации Запада. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске.
"[На Западе] храмы закрываются, перепрофилируются. <...> Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке. Если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", — приводит его слова РИА "Новости".
Патриарх Кирилл за литургией прочитал особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи её людям. Он также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа, таких как противостояние дьявольским соблазнам, стремление к заботе друг о друге и солидарности, а также отметил, что не следует упускать шанса молиться в храме. В Архангельскую метрополию патриарх прибыл накануне, это первый его первосвятительский визит после выздоровления от коронавируса.
О том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, стало известно 30 сентября. В РПЦ сообщали, что болезнь протекает в лёгкой форме, патриарх лечится в домашних условиях и продолжает работать. А 11 октября стало известно о его выздоровлении.
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