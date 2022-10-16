Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстреле приграничных позиций
Министерство обороны Армении опровергает заявление Азербайджана об обстреле позиций страны на границе. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Министерство обороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям", — говорится в записи.
Армянская сторона не открывала огонь в направлении позиций военных Азербайджана, указали в ведомстве, обвинив Баку в распространении дезинформации в попытках искусственно создать приграничную напряжённость.
Напомним, что на позапрошлой неделе президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян впервые провели трёхстороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. После этого Пашинян и Алиев принимали участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге. На границе двух стран между тем было неспокойно. Накануне саммита Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле строительной техники, проводившей фортификационные работы на боевых позициях.
Кадр видео. Telegram-канал Минобороны Армении