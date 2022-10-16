Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстреле приграничных позиций

Министерство обороны Армении опровергает заявление Азербайджана об обстреле позиций страны на границе. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Министерство обороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям", — говорится в записи.