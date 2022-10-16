"Спасибо за ничего, скучать не будем": Немцы отреагировали на возвращение Мельника на Украину
Читатели Spiegel попрощались с украинским экс-послом в Германии Мельником
Читатели немецкой газеты Spiegel с облегчением отреагировали на возвращение бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника.
"Спасибо за ничего, мистер Мельник", — написал один из пользователей.
"Я буду скучать по нему так же, как и по [послу США в Германии в 2018–2020 годах] Ричарду Гренеллу, — нисколько", — добавил другой комментатор.
Немцы подчеркнули, что Мельник был неприемлем в качестве посла, ведь у него нет чувства такта, дипломат выступал против Германии при любой возможности. При этом читатели задались вопросом, почему в ФРГ остались дети Мельника. Кроме того, кто-то даже обвинил дипломата в том, что он втянул Германию в украинский конфликт. По словам ещё одного читателя, из-за высокомерного поведения Мельника желание немцев помочь Украине только уменьшилось, нежели укрепилось.
"Это хороший день для Украины, что Мельник покинул Германию, и, надеюсь, он никогда не вернётся", — добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с дипломатической должности в ФРГ 9 июля. Бывший дипломат известен своими грубыми высказываниями, в частности доставалось канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого он назвал "обиженной ливерной колбасой". Из последнего — украинский дипломат прошёлся и по Илону Маску за его предложения урегулировать ситуацию на Украине, признав Крым российским. В ответ на это миллиардер прекратил финансирование работы Starlink на Украине. А 15 октября Андрей Мельник после восьми лет работы уехал из Берлина.
ТАСС / IMAGO / M. Popow