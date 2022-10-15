Скандальный посол Мельник покинул Берлин
DPA: Посол Украины Мельник после восьми лет работы уехал из Берлина
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Обложка © ТАСС / Michael Kappeler / dpa/picture-alliance
Скандально известный посол Украины в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и отправился в Киев. Об этом сообщает агентство DPA.
По данным издания, сегодня утром Мельник пересёк границу с Польшей на машине. Также известно, что его преемника Алексея Макеева уже в понедельник ждут в Германии. Официальная дата его приёма главой германского государства пока не назначена.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с дипломатической должности в ФРГ 9 июля. Бывший дипломат известен своими грубыми высказываниями, в частности доставалось канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого он назвал "обиженной ливерной колбасой". Из последнего — украинский дипломат прошёлся и по Илону Маску за его предложения урегулировать ситуацию на Украине, признав Крым российским. В ответ на это миллиардер прекратил финансирование работы Starlink на Украине.