Скандальный посол Мельник покинул Берлин

Скандально известный посол Украины в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и отправился в Киев. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным издания, сегодня утром Мельник пересёк границу с Польшей на машине. Также известно, что его преемника Алексея Макеева уже в понедельник ждут в Германии. Официальная дата его приёма главой германского государства пока не назначена.