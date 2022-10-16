ВС России уничтожили более 250 военных и 11 танков ВСУ на Криворожском направлении

Российские военные уничтожили свыше 250 военнослужащих ВСУ в ходе попыток прорыва обороны в Херсонской области, занимаемые позиции были удержаны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трёх батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населённых пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Военные России в ходе ожесточённых боёв нанесли значительные потери противнику, уничтожив также 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии, добавил Конашенков.