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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 11:18
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ВС России уничтожили более 250 военных и 11 танков ВСУ на Криворожском направлении

Российские военные уничтожили свыше 250 военнослужащих ВСУ в ходе попыток прорыва обороны в Херсонской области, занимаемые позиции были удержаны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трёх батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населённых пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Военные России в ходе ожесточённых боёв нанесли значительные потери противнику, уничтожив также 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии, добавил Конашенков.

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Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что военные РФ разрушили надежды ВСУ на наступление в регионе. По его словам, благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского украинские силы были разбиты.

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