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16 октября, 15:09

"Чем они ему угрожали?": Поляки считают, что на решение Маска по Украине повлиял Пентагон

Читатели польской газеты Interia возмутились решением Маска по финансированию Украины

В Польше возмутились планами американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине. Читатели газеты Interia считают, что на решение предпринимателя повлияло Правительство США.

"Илон поговорил с людьми в чёрных костюмах из ЦРУ и передумал", — написал один из читателей.

"Странны эти внезапные изменения. Наверное, под влиянием неопровержимых аргументов", — предположил другой.

"Пентагон сказал Маску не валять дурака. Так или иначе, спутники работают", — отметил ещё один пользователь.

"Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался комментатор.

Недавно Илон Маск сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink — она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.

Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины

Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины

Ранее Лайф рассказывал о том, что американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

Обложка ©

Getty Images / Dimitrios Kambouris

Илья Суриков

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