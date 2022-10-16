"Чем они ему угрожали?": Поляки считают, что на решение Маска по Украине повлиял Пентагон

В Польше возмутились планами американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине. Читатели газеты Interia считают, что на решение предпринимателя повлияло Правительство США.

"Илон поговорил с людьми в чёрных костюмах из ЦРУ и передумал", — написал один из читателей.

"Странны эти внезапные изменения. Наверное, под влиянием неопровержимых аргументов", — предположил другой.

"Пентагон сказал Маску не валять дурака. Так или иначе, спутники работают", — отметил ещё один пользователь.

"Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался комментатор.