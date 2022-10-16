"Чем они ему угрожали?": Поляки считают, что на решение Маска по Украине повлиял Пентагон
Читатели польской газеты Interia возмутились решением Маска по финансированию Украины
В Польше возмутились планами американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине. Читатели газеты Interia считают, что на решение предпринимателя повлияло Правительство США.
"Илон поговорил с людьми в чёрных костюмах из ЦРУ и передумал", — написал один из читателей.
"Странны эти внезапные изменения. Наверное, под влиянием неопровержимых аргументов", — предположил другой.
"Пентагон сказал Маску не валять дурака. Так или иначе, спутники работают", — отметил ещё один пользователь.
"Интересно, чем они ему угрожали?" — поинтересовался комментатор.
Недавно Илон Маск сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink — она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.
Ранее Лайф рассказывал о том, что американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.
Getty Images / Dimitrios Kambouris