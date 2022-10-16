Байден из-за одного решения рискует потерять сильного союзника
FT: Байден ухудшит связи с Саудовской Аравией, если накажет её за совместное с РФ решение
Американский лидер Джо Байден рискует ухудшить связи с могущественным союзником — Саудовской Аравией, если захочет наказать страну за решение о снижении добычи нефти в рамках ОПЕК+, принятое вместе с Москвой. Такое мнение выразил журналист Financial Times Эндрю Ингленд.
По его словам, сейчас президент США стремится понять, насколько сильной должна быть реакция Америки на подобные действия со стороны Эр-Рияда. Между тем демократы призывают ограничить поставки ключевого вооружения Саудовской Аравии и сократить уровень сотрудничества с ней в области безопасности.
"Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия ощутит последствия, решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для манёвра", — сказано в материале.
Эксперты уверены, что Вашингтон не сможет сразу перестать взаимодействовать с Эр-Риядом в оборонной сфере. Дело в том, что королевство важно для США в вопросе сохранения баланса на Ближнем Востоке и как альтернатива Ирану, отмечает Ингленд.
Лайф напоминает, что ранее в США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое вызвало негативную реакцию в Вашингтоне, а Байден оказался разочарован. Позже стало известно, что Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.
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