Байден из-за одного решения рискует потерять сильного союзника

Американский лидер Джо Байден рискует ухудшить связи с могущественным союзником — Саудовской Аравией, если захочет наказать страну за решение о снижении добычи нефти в рамках ОПЕК+, принятое вместе с Москвой. Такое мнение выразил журналист Financial Times Эндрю Ингленд.

По его словам, сейчас президент США стремится понять, насколько сильной должна быть реакция Америки на подобные действия со стороны Эр-Рияда. Между тем демократы призывают ограничить поставки ключевого вооружения Саудовской Аравии и сократить уровень сотрудничества с ней в области безопасности.

"Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия ощутит последствия, решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для манёвра", — сказано в материале.