Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20
Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в ходе саммита G20. Об этом заявил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У него нет планов по встрече с наследным принцем на саммите G20", — сказал он в эфире телеканала CNN.
А ранее в США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое вызвало негативную реакцию в Вашингтоне, а Байден оказался разочарован.
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