Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в ходе саммита G20. Об этом заявил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У него нет планов по встрече с наследным принцем на саммите G20", — сказал он в эфире телеканала CNN.