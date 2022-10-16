В Белоруссии полицейские предотвратили серию терактов
В Белоруссии правоохранители предотвратили серию терактов, которую готовили несколько человек, злоумышленников задержали. Об этом сообщил телеканал "Беларусь-1".
Указывается, что задержанных завербовали представители признанной в Белоруссии террористической организацией ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции. По данным телеканала, они получали от чат-бота в "Телеграме" задания по закладке бомб. Сейчас злоумышленники дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием.
По словам замглавы МИД Белоруссии Геннадия Казакевича, инициативы ВYPOL — щедро финансируемый и продвигаемый долгое время проект западных спецслужб. Участники этой организации пытаются, в том числе из-за спецоперации РФ на Украине, насильно свергнуть власть в республике. Они и представители других незаконных воинских формирований проходят обучение в Польше и получают боевой опыт в Незалежной.
"Белорусские правоохранители, МВД, ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. — Прим. Лайфа) владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников. Соответственно, готовы максимально быстро, жёстко и, главное, эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", — подчеркнул Казакевич.
Напомним, 14 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. В тот же день президент республики Александр Лукашенко объявил о введении режима повышенной террористической опасности.
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