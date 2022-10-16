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16 октября, 13:38

СМИ назвали имя нового главного тренера "Локомотива"

"Чемпионат.com": "Локомотив" согласовал трёхлетний контракт с Галактионовым

Новым главным тренером московского "Локомотива" станет Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Пари НН". Как утверждает "Чемпионат.com", стороны согласовали трёхлетний контракт.

По данным источника издания, вопрос с датой назначения будет решён в понедельник, 17 октября. Объявить об этом клуб может либо после матча "Пари НН" с "Зенитом" (16 октября), либо перед зимней паузой. Однако назначение тренера — вопрос решённый, уверен неназванный собеседник.

Легенды "Локомотива" Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб

Легенды "Локомотива" Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб

С июня текущего года Галактионов возглавляет "Пари НН". Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников после отставки Йозефа Циннбауэра является Андрей Фёдоров.

Ранее Лайф рассказывал, что "Локомотив" в дерби обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ. Единственный гол в матче забил в начале второго тайма Артём Карпукас.

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Официальный сайт ФК "Локомотив"

Артур Лапсаков

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