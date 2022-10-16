СМИ назвали имя нового главного тренера "Локомотива"

Новым главным тренером московского "Локомотива" станет Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Пари НН". Как утверждает "Чемпионат.com", стороны согласовали трёхлетний контракт.

По данным источника издания, вопрос с датой назначения будет решён в понедельник, 17 октября. Объявить об этом клуб может либо после матча "Пари НН" с "Зенитом" (16 октября), либо перед зимней паузой. Однако назначение тренера — вопрос решённый, уверен неназванный собеседник.

С июня текущего года Галактионов возглавляет "Пари НН". Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников после отставки Йозефа Циннбауэра является Андрей Фёдоров.