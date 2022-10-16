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16 октября, 12:13

Легенды "Локомотива" Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб

<p>Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива". Обложка © <a href="https://www.fclm.ru/news/n/loskov-pashinin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Локомотив"</p>

Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива". Обложка © Сайт ФК "Локомотив"

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива", где будут помогать исполняющему обязанности главного тренера Андрею Фёдорову. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее они уже входили в тренерский штаб, а об уходе обоих клуб объявлял в апреле 2022 года. Позднее Пашинин был назначен руководителем программы развития молодёжного футбола, а Лоськов стал его заместителем.

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На счету Лоськова — рекордный 421 матч за "Локомотив", в которых он забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин сыграл в 273 матчах. В составе железнодорожников оба дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза — Суперкубка страны.

Ранее Лайф рассказывал, что Никита Баженов вернулся в "Спартак" и стал менеджером клуба по игрокам в аренде. По словам спортивного директора москвичей Пола Эшуорта, находящимся в аренде игрокам важно чувствовать поддержку клуба, ведь после возвращения они могут помочь "Спартаку" достигать поставленных целей.

Артур Лапсаков

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