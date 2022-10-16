Легенды "Локомотива" Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб
Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива". Обложка © Сайт ФК "Локомотив"
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб "Локомотива", где будут помогать исполняющему обязанности главного тренера Андрею Фёдорову. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее они уже входили в тренерский штаб, а об уходе обоих клуб объявлял в апреле 2022 года. Позднее Пашинин был назначен руководителем программы развития молодёжного футбола, а Лоськов стал его заместителем.
На счету Лоськова — рекордный 421 матч за "Локомотив", в которых он забил 128 мячей и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Пашинин сыграл в 273 матчах. В составе железнодорожников оба дважды выигрывали чемпионство, три раза становились обладателями Кубка России и два раза — Суперкубка страны.
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