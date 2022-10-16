НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 13:29

В Кишинёве протестующие против политики Санду заблокировали движение по главной улице

В Кишинёве участники митинга, выступающие против политики президента Молдавии Майи Санду, заблокировали движение по главной улице города. Об этом сообщает ТАСС.

Акция протеста у здания Парламента Молдавии. Видео © Twitter / Lastkombo

В рамках сегодняшней акции протеста оппозиционеры собрались у здания Парламента Молдавии, но потом решили переместиться на главную площадь. Однако полицейские не позволяют демонстрантам выйти на неё, правоохранители перегородили дорогу микроавтобусами.

  • Полицейские перегородили протестующим дорогу к главной дороге Кишинёва. Фото © Twitter / UbuntuPhoneBird
    Полицейские перегородили протестующим дорогу к главной дороге Кишинёва. Фото © Twitter / UbuntuPhoneBird
  • Полицейские перегородили протестующим дорогу к главной дороге Кишинёва. Фото © Twitter / UbuntuPhoneBird
    Полицейские перегородили протестующим дорогу к главной дороге Кишинёва. Фото © Twitter / UbuntuPhoneBird

Полицейские перегородили протестующим дорогу к главной дороге Кишинёва. Фото © Twitter / UbuntuPhoneBird

1 / 2

Организатором митинга является оппозиционная партия "Шор", её участники добиваются досрочных выборов в парламент. В организации рассказали, что в сегодняшней акции протеста приняли участие 60 тысяч человек.

"Полиция против народа": Появилось видео жёсткого задержания протестующих в Кишинёве

"Полиция против народа": Появилось видео жёсткого задержания протестующих в Кишинёве

Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.

Обложка ©

Twitter / UbuntuPhoneBird

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров