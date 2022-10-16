В Кишинёве протестующие против политики Санду заблокировали движение по главной улице

В Кишинёве участники митинга, выступающие против политики президента Молдавии Майи Санду, заблокировали движение по главной улице города. Об этом сообщает ТАСС.

Акция протеста у здания Парламента Молдавии. Видео © Twitter / Lastkombo

В рамках сегодняшней акции протеста оппозиционеры собрались у здания Парламента Молдавии, но потом решили переместиться на главную площадь. Однако полицейские не позволяют демонстрантам выйти на неё, правоохранители перегородили дорогу микроавтобусами.



