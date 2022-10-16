В Кишинёве протестующие против политики Санду заблокировали движение по главной улице
В Кишинёве участники митинга, выступающие против политики президента Молдавии Майи Санду, заблокировали движение по главной улице города. Об этом сообщает ТАСС.
Акция протеста у здания Парламента Молдавии. Видео © Twitter / Lastkombo
В рамках сегодняшней акции протеста оппозиционеры собрались у здания Парламента Молдавии, но потом решили переместиться на главную площадь. Однако полицейские не позволяют демонстрантам выйти на неё, правоохранители перегородили дорогу микроавтобусами.
Организатором митинга является оппозиционная партия "Шор", её участники добиваются досрочных выборов в парламент. В организации рассказали, что в сегодняшней акции протеста приняли участие 60 тысяч человек.
Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек — митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
Twitter / UbuntuPhoneBird