В Киеве заявили, что с Украины экспортировали уже более 7,7 млн тонн зерна

Более 7,7 миллиона тонн зерна и другой агропродукции экспортировали с Украины в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в Стамбуле.

"Сегодня вместе с министром обороны Турции обсудили ход реализации "Зерновой инициативы". С момента старта и по сегодняшний день уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции", — отметил он в разговоре с журналистами.