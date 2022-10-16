В Киеве заявили, что с Украины экспортировали уже более 7,7 млн тонн зерна
Более 7,7 миллиона тонн зерна и другой агропродукции экспортировали с Украины в рамках зерновой сделки. Об этом заявил министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в Стамбуле.
"Сегодня вместе с министром обороны Турции обсудили ход реализации "Зерновой инициативы". С момента старта и по сегодняшний день уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции", — отметил он в разговоре с журналистами.
Кубраков также заявил о необходимости ускорить проверку перевозящих агропродукцию судов координационным центром. Благодаря этому, по словам украинского министра, удастся увеличить объёмы экспорта зерна в страны Африки, Азии и Европы, а также устранить образование очередей на проверках. В Министерстве инфраструктуры Незалежной добавили, что Анкара, Киев и ООН выразили готовность продолжить действие зерновой сделки после 22 ноября.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им. Глава государства подчеркнул, что пока точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет.
ТАСС / Depo Photos via ZUMA Press Wire