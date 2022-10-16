"Крылья Советов" обыграли "Сочи" и одержали первую домашнюю победу в сезоне

Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли "Сочи" со счётом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме, их авторами стали Александр Чиркович (24-я минута) и Сергей Пиняев (45-я).

Эта победа первая для самарцев на родном стадионе, также клуб прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ.

"Крылья" набрали 14 очков и поднялись на промежуточное 14-е место в таблице, сочинцы с 20 баллами идут на шестой строчке. В следующем туре самарцы 24 октября сыграют в Екатеринбурге с "Уралом", а "Сочи" в тот же день встретится с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.