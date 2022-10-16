В Германии предупредили об усилении инфляции из-за новых мер поддержки экономики
DWN: Желание Бундестага поддержать экономику ФРГ на €200 млрд усугубит инфляцию
Обещанный пакет экономической поддержки в размере 200 миллиардов евро, который разработали власти Германии, лишь усилит и без того уже необузданную инфляцию в стране. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Бундестаг намерен выделить 200 миллиардов евро для поддержки экономического сектора. Однако огромная масса ничем не подкреплённых денег лишь спровоцирует дополнительный рост цен", — говорится в материале.
По данным издания, обещанный финансовый пакет ляжет тяжким грузом на долговые обязательства Германии, поскольку данную сумму никто не заработал ранее и явно никто её не заработает в ближайшем будущем. Такая экономическая политика также может привести к обесцениванию валюты. В конечном счёте цены на продукты и энергоресурсы будут и впредь расти, как и недовольство немцев, резюмировали авторы статьи.
Ранее Focus Online сообщил, что уже в скором времени Германию накроет волна банкротств. Из-за подскочивших цен практически все предприятия окажутся отключены от электроэнергии. Так, по данным немецкого химического гиганта BASF, расходы на энергию во втором квартале этого года оказались выше затрат в сравнении с прошлым на 800 миллионов.
ТАСС / Reuhl / Fotostand / IMAGO