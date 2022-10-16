В Германии предупредили об усилении инфляции из-за новых мер поддержки экономики

Обещанный пакет экономической поддержки в размере 200 миллиардов евро, который разработали власти Германии, лишь усилит и без того уже необузданную инфляцию в стране. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Бундестаг намерен выделить 200 миллиардов евро для поддержки экономического сектора. Однако огромная масса ничем не подкреплённых денег лишь спровоцирует дополнительный рост цен", — говорится в материале.

По данным издания, обещанный финансовый пакет ляжет тяжким грузом на долговые обязательства Германии, поскольку данную сумму никто не заработал ранее и явно никто её не заработает в ближайшем будущем. Такая экономическая политика также может привести к обесцениванию валюты. В конечном счёте цены на продукты и энергоресурсы будут и впредь расти, как и недовольство немцев, резюмировали авторы статьи.