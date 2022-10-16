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16 октября, 12:56

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы

Никто не желает наступления ядерной катастрофы. Такое заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", — сообщил он в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

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Лайф напоминает, что Гросси встречался с Путиным 11 октября. В ходе переговоров президент РФ заявил, в частности, что Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий.

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Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Никита Осипов

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