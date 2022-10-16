Житель Белгородской области лишился ступни, подорвавшись на мине

Житель Шебекинского городского округа подорвался на мине, мужчине оторвало ступню. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Гладков предупредил жителей региона, что сейчас в местных лесах находиться опасно, поэтому людям следует воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.