"У дедушки контузия": Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до четырёх

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Так, по его словам, пожилой мужчина получил контузию.

"В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Вместе с моим заместителем Константином Полежаевым и главой района Владимиром Перцевым обошли все повреждённые дома, проговорили на месте с собственниками", — написал Гладков в телеграм-канале.













Как отметил глава региона, прилетевшие со стороны Украины снаряды повредили минимум 20 домовладений. Также повреждения зафиксированы на сетях ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время на месте работают аварийные бригады.