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16 октября, 11:42

"У дедушки контузия": Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до четырёх

Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем в результате обстрела Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Так, по его словам, пожилой мужчина получил контузию.

"В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Вместе с моим заместителем Константином Полежаевым и главой района Владимиром Перцевым обошли все повреждённые дома, проговорили на месте с собственниками", — написал Гладков в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела ВСУ Белгородского района. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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Как отметил глава региона, прилетевшие со стороны Украины снаряды повредили минимум 20 домовладений. Также повреждения зафиксированы на сетях ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время на месте работают аварийные бригады.

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Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов. Позже губернатор Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи. Он также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин".

Обложка ©

Telegram / "Настоящий Гладков"

Наталья Исакова

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