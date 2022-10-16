"У дедушки контузия": Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до четырёх
Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем в результате обстрела Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Так, по его словам, пожилой мужчина получил контузию.
"В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Вместе с моим заместителем Константином Полежаевым и главой района Владимиром Перцевым обошли все повреждённые дома, проговорили на месте с собственниками", — написал Гладков в телеграм-канале.
Как отметил глава региона, прилетевшие со стороны Украины снаряды повредили минимум 20 домовладений. Также повреждения зафиксированы на сетях ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время на месте работают аварийные бригады.
Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала SHOT, прозвучало около восьми взрывов. Позже губернатор Гладков сообщил о трёх пострадавших из одной семьи. Он также добавил, что "есть незначительные повреждения домов, заборов и машин".
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