Российские военные отразили атаки ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях

ВС РФ отразили атаки Вооружённых сил Украины на Андреевском и Николаевском направлениях. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населённых пунктов Садок Херсонской области, Зелёный Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты", — сообщил он.

Конашенков добавил, что ликвидированы четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и до 45 украинских солдат. Кроме того, с помощью российских беспилотников удалось уничтожить четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки противника "Зоопарк" и станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.