Российские военные отразили атаки ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях
ВС РФ отразили атаки Вооружённых сил Украины на Андреевском и Николаевском направлениях. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населённых пунктов Садок Херсонской области, Зелёный Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты", — сообщил он.
Конашенков добавил, что ликвидированы четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и до 45 украинских солдат. Кроме того, с помощью российских беспилотников удалось уничтожить четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки противника "Зоопарк" и станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.
Ранее Лайф писал, что украинские военные провалили попытку наступления на Купянском направлении. Российские бойцы ликвидировали до 50 солдат противника, а также пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами ВСУ.
ТАСС / Гердо Владимир