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16 октября, 11:40

Российские военные отразили атаки ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях

ВС РФ отразили атаки Вооружённых сил Украины на Андреевском и Николаевском направлениях. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населённых пунктов Садок Херсонской области, Зелёный Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты", — сообщил он.

Конашенков добавил, что ликвидированы четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и до 45 украинских солдат. Кроме того, с помощью российских беспилотников удалось уничтожить четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки противника "Зоопарк" и станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ

ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ

Ранее Лайф писал, что украинские военные провалили попытку наступления на Купянском направлении. Российские бойцы ликвидировали до 50 солдат противника, а также пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами ВСУ.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов

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